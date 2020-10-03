Barbaros Hayrettin Paşa'nın mirası turistlerin ilgisini çekiyor!

Kuşadası ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Güvercinada Kalesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Kuşadası ilçesinde iç kalesi Barbaros Hayrettin Paşa tarafından inşa ettirilen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Güvercinada Kalesi, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Kentin kuzeybatı girişinde, limana yakın noktada bulunan Güvercinada Kalesi, görkemli yapısı ve yeşilliğiyle ziyaretçilerine tarih ve doğayla iç içe bir ortam sunuyor. Kalenin içerisinde 1998 yılında Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı kıyılarına vuran 14,5 metre uzunluğundaki dev balinanın iskeleti sergileniyor. Ziyaretçiler, balina iskeletinin yanı sıra döneminin tekne ve kayıklarının yer aldığı maket ve resimleri de görme imkanı buluyor. İlyas Ağa tarafından yaptırılan ve adayı tamamen çevreleyen sur ile Barbaros Hayrettin Paşa'nın inşa ettirdiği kale, limana yanaşan dev yolcu gemilerindeki turistleri adeta selamlıyor. AA