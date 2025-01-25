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Haberler Galeri Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümünde nefesler tutulacak. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar. İşte Can Borcu yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ

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Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Bardağı taşıran son damla! Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır.

İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

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Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Bardağı taşıran son damla! Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Bardağı taşıran son damla! Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır.

Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Bardağı taşıran son damla! Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır.

Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Bardağı taşıran son damla! Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Mehmet, Handan'ın kendisini uyarması üzerine Emel'le iş yapmaktan vazgeçer. Emel bu duruma oldukça öfkelenir ve Mehmet'e bilenir.


Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Bardağı taşıran son damla! Can Borcu’nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrenen Emel'in bu bilgiyi nasıl kullanacağı ise merak konusudur.