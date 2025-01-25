Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümünde nefesler tutulacak. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar. İşte Can Borcu yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...
HABER MERKEZİ
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Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta
Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır.
İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.