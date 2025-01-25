Bardağı taşıran son damla! Can Borcu'nun yeni bölümünde heyecan dorukta

Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümünde nefesler tutulacak. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar. İşte Can Borcu yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 25 Ocak 2025 15:40 Son Güncelleme : 25 Ocak 2025 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





