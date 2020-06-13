Barış Arduç paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Barış Arduç'un paylaşımı ve hakkında bilinmeyenler...

Sekiz yıl cankurtaranlık yaptıktan sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle oyunculuğa başlayan Barış Arduç, Kiralık Aşk ile zirve yaptığı kariyerini Star TV'nin sevilen dizisi Kuzgun ile taçlandırdı. Son olarak Çukur'da rol alan, hayvansever ve sosyal sorumluluk gönüllüsü olarak bilinen Arduç en büyük hedefini ise "İyi bir baba olmak" diye tanımlıyor. İşte Barış Arduç hakkında merak edilenler...