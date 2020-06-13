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Barış Arduç paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Barış Arduç'un paylaşımı ve hakkında bilinmeyenler...
Barış Arduç paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu! İşte Barış Arduç'un paylaşımı ve hakkında bilinmeyenler...
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen ünlü oyuncu Barış Arduç, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyayı aktif kullanmayan oyuncu, karantina halini paylaştı. Arduç'un paylaşımı magazin gündemine oturdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:09
Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2020 Cumartesi 14:28
Oyuncu Barış Arduç, corona virüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile aşk yaşayan Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Karantina sürecinde saçlarını uzatan Barış Arduç, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
Arduç'un "Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştüğü paylaşımlar sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. 32 yaşındaki oyuncuya dair bilgiler de yeniden merak konusu oldu. İşte Barış Arduç'un çok konuşulan yeni imaj fotoğrafları ve hayatına dair bilinmeyenler...
Sekiz yıl cankurtaranlık yaptıktan sonra Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle oyunculuğa başlayan Barış Arduç, Kiralık Aşk ile zirve yaptığı kariyerini Star TV'nin sevilen dizisi Kuzgun ile taçlandırdı. Son olarak Çukur'da rol alan, hayvansever ve sosyal sorumluluk gönüllüsü olarak bilinen Arduç en büyük hedefini ise "İyi bir baba olmak" diye tanımlıyor. İşte Barış Arduç hakkında merak edilenler...
Baba tarafından Ordu Fatsalı, anne tarafından Artvinli olan Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeş olan Arduç, 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.
İlkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı. Ortaokulu ve lise 1. sınıfı Bolu'da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı.