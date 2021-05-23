Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!
Başarılı oyuncu Barış Arduç bir GSM firmasının reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. Arduç'un 2 yıllık anlaşma yaptığı reklam filminden aldığı ücret ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:24
Barış Arduç bir GSM operatörünün marka yüzü oldu.
Ünlü oyuncunun 2 yıllık anlaşma yaptığı markadan 4 milyon TL aldığı konuşuluyor.
Hürriyet'in haberine göre; Barış Arduç, reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu bir GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti.
Gupse Özay ile olan mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme gelen oyuncunun markayla iki yıllık bir anlaşmaya imza attığı ve 4 milyon TL'ye anlaştığı söyleniyor.