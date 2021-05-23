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Haberler Galeri Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!

Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!

Başarılı oyuncu Barış Arduç bir GSM firmasının reklam çekimleri için kamera karşısına geçti. Arduç'un 2 yıllık anlaşma yaptığı reklam filminden aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 11:24
Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!

Barış Arduç bir GSM operatörünün marka yüzü oldu.

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Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncunun 2 yıllık anlaşma yaptığı markadan 4 milyon TL aldığı konuşuluyor.

Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!

Hürriyet'in haberine göre; Barış Arduç, reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu bir GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti.

Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!

Gupse Özay ile olan mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme gelen oyuncunun markayla iki yıllık bir anlaşmaya imza attığı ve 4 milyon TL'ye anlaştığı söyleniyor.

Barış Arduç'un reklam kazancı dudak uçuklattı!
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