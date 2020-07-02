  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!

Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı. Yağcı'nın Instagram'daki bir paylaşımına 9 milyona yakın yorum geldi. Ünlü oyuncu bu rakamla Selena Gomez'i bile geride bırakı.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:52
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve Survivor şampiyonu olarak gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'daki son paylaşımına 9.9 milyon yorum yaptı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!

Oyuncunun bu paylaşımına gelen yorumlar ise dünya rekoru kırdı.

Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!

DÜNYA REKORU KIRDI

Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu paylaşımı Instagram'da en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı.

Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!

10 milyona vuran yorum sayısı, Instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum oldu.

Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!

DÜNYA YILDIZLARINI SOLLADI

Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez'i ve Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçerek milli gururumuz oldu.

Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Dizinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı!
Dizinden çıkanlar doktoru bile şaşırttı!
  • SON DAKİKA