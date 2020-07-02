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Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı. Yağcı'nın Instagram'daki bir paylaşımına 9 milyona yakın yorum geldi. Ünlü oyuncu bu rakamla Selena Gomez'i bile geride bırakı.
Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:40Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 12:52
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Barış Murat Yağcı dünya rekoru kırdı! Selena Gomez'i geride bıraktı!
Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve Survivor şampiyonu olarak gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'daki son paylaşımına 9.9 milyon yorum yaptı.