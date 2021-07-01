 Barlar Sokağı 22 ay sonra eski günlerine dönüyor

Barlar Sokağı'ndaki mekan işletmecisi Halil Taş, "Alınan yeni karar bizleri sevindirdi. Tabi ki buna da şükür diyoruz ancak gece 12'de müziğin kapanması bizi çok etkileyecek. Burası turizm bölgesi, yetkililer lütfen buralar için özel bir ayarlama yaparsa uygun olur" dedi.