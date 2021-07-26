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Baş Belası yeni bölümde neler yaşanacak? İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düşürüldü

Atv'nin sevilen dizisi 'Baş Belası' dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Dizinin hayranları heyecan dolu bölüm sonrası 'Baş Belası yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını da artırdı. Baş Belası 6. bölümde Şahin'in tehlikede olduğunu düşünen İpek, telefonunun konum bilgisine ulaşarak Şahin'i bulmaya gitti ancak başarılı olamadı. Şahin, İpek'e bir not bırakıp ayrılmıştı. Hayal kırıklığı yaşayan İpek, Şahin'i bulmak için ne yapacağını düşünürken, gizemli bir adam tarafından kaçırıldı. Peki Baş Belası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Baş Belası yeni bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:37
Baş Belası yeni bölümde neler yaşanacak? İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düşürüldü

Başkomiser Şahin, soruşturma bitene kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıkladı ve ekibini toplayıp "Cinayet büro size emanet" dedikten sonra emniyetten ayrıldı. Şahin'in peşinden giden İpek, onu vazgeçirmeyi başaramadı. Şahin'in başını derde sokacağını düşünen Mehmet Amir, İpek'le konuşarak Şahin'in tek başına 'Şebeke'nin peşine düşmesinden endişelendiğini söyledi. Şahin'in emniyetten ayrılmasından kendisini sorumlu tutan İpek, onu korumak için bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi.

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Baş Belası yeni bölümde neler yaşanacak? İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düşürüldü

Bu sırada bir mahalle berberinin cinayete kurban gitmesi üzerine cinayet büro soruşturmaya başladı. Mehmet Amir, İpek'in evine yapılan saldırıyı öne sürerek Şahin'den İpek'e silah eğitimi vermesini istedi. Bu sayede Şahin'i göz önünde tutmayı planladı. İpek ise kayıp anahtarı aramak için gizlice Şahin'in evine girdi. Bu sırda Sıla'nın eve gelmesi ile İpek zor durumda kaldı. Gizlice evden çıkmaya çalışırken Sıla'ya yakalanan İpek, Şahin'in iş arkadaşı olduğunu söyledi ancak Sıla, İpek'in Şahin'in kız arkadaşı olduğunu düşündü.

Baş Belası yeni bölümde neler yaşanacak? İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düşürüldü

Mahallede işlenen ikinci cinayetin ardından soruşturma genişletildi. Bu kez mahallenin bakkalının öldürülmesi cinayetlerin bağlantılı olduğunu düşündürürken, ekip şüpheli davranışlar sergileyen berberin çırağını gözaltına aldı ancak İpek ve Doruk'un yaptığı sorguda çırağın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Baş Belası yeni bölümde neler yaşanacak? İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düşürüldü

Mehmet Amir'in emriyle İpek'i poligona çağırıp silah eğitimi veren Şahin, ısrarla tatilde olduğunu ve kafa dinlediğini söylese de İpek, Şahin'in bir şeyler planladığını anladı. Bu sırada mahallede işlenen üçüncü cinayet ortalığı karıştırdı. İpek ekiple birlikte olay yerine giderek mahalle sakinleri ile konuştu ve cinayetlerin geçmişte yaşanan bir intihar hadisesi ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Baş Belası yeni bölümde neler yaşanacak? İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düşürüldü

Ortaya çıkan yeni bulgularla ekip mahalleyi ablukaya aldı. Doruk ve Nermin'in çabası ile katil bir cinayet daha işlemek üzereyken suçüstü yakalandı. Katil zanlısı Feride'nin emniyetteki sorgusu İpek'in teorisini doğruladı ve olayın ardından dramatik bir hikaye çıktı.

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