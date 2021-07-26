Baş Belası yeni bölümde neler yaşanacak? İpek kaçırıldı, Şahin tuzağa düşürüldü

Atv'nin sevilen dizisi 'Baş Belası' dün akşam ekrana gelen altıncı bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Dizinin hayranları heyecan dolu bölüm sonrası 'Baş Belası yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını da artırdı. Baş Belası 6. bölümde Şahin'in tehlikede olduğunu düşünen İpek, telefonunun konum bilgisine ulaşarak Şahin'i bulmaya gitti ancak başarılı olamadı. Şahin, İpek'e bir not bırakıp ayrılmıştı. Hayal kırıklığı yaşayan İpek, Şahin'i bulmak için ne yapacağını düşünürken, gizemli bir adam tarafından kaçırıldı. Peki Baş Belası'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Baş Belası yeni bölüm fragmanı...