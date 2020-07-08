Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

"Baş dönmesinin süresi ve sıklığı, herhangi bir vücut pozisyonu ile ilgisi var mı ataklar şeklinde ya da sürekli mi? Beraberinde baş ağrısı, işitme kaybı uğultu, konuşma kaybı görme bulanıklığı gibi başka semptomlar var mı?" gibi soruları hastaya sorduklarını aktaran Üre, baş dönmesinin neden kaynaklandığını bu benzeri soruların yanıtlarından yola çıkarak bulmaya çalıştıklarını söyledi.