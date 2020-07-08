Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI,EPİLEPSİ, MS, BEYİN TÜMÖRLERİ
Baş dönmesinin; beyinden köken aldığında daha sıklıkla denge merkezi olan beyincik ve beyin sapı hastalıklarında görüldüğünü belirten Dr. Sedef Üre, şunları söyledi: "Daha genç yaşlarda MS,migren gibi bazı nörolojik hastalıklardan şüphe ederken, ileri yaşlarda ise ön planda beyin damar hastalıkları daha sorumlu tutulmaktadır. Dengeyi sağlayan başlıca organlar; beyin, kulak, göz ve periferik sinirlerdir. Kişi bazen yaşadığı denge sorunlarını da baş dönmesi olarak tanımlayabiliyor."