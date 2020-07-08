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Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

Günümüzde pek çok kişi çeşitli sebeplerle baş dönmesi yaşayabiliyor. Sık karşılaşılan bu rahatsızlık birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre, 'baş dönmesi hangi hastalıkların habercisi olabilir?' sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:24 Güncelleme Tarihi: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 17:31
Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

Baş dönmesinin bir hastalık değil, başka hastalıkların semptomu olduğunu belirten Dr. Sedef Üre, "Baş dönmesi; dahili sorunlardan, KBB sorunlarına, nöroloji sorunlarına ve psikiyatrik hastalıklara kadar geniş bir yelpazesi olan bir semptomdur" dedi.

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Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

"Baş dönmesinin süresi ve sıklığı, herhangi bir vücut pozisyonu ile ilgisi var mı ataklar şeklinde ya da sürekli mi? Beraberinde baş ağrısı, işitme kaybı uğultu, konuşma kaybı görme bulanıklığı gibi başka semptomlar var mı?" gibi soruları hastaya sorduklarını aktaran Üre, baş dönmesinin neden kaynaklandığını bu benzeri soruların yanıtlarından yola çıkarak bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

BEYİN DAMAR HASTALIKLARI,EPİLEPSİ, MS, BEYİN TÜMÖRLERİ
Baş dönmesinin; beyinden köken aldığında daha sıklıkla denge merkezi olan beyincik ve beyin sapı hastalıklarında görüldüğünü belirten Dr. Sedef Üre, şunları söyledi: "Daha genç yaşlarda MS,migren gibi bazı nörolojik hastalıklardan şüphe ederken, ileri yaşlarda ise ön planda beyin damar hastalıkları daha sorumlu tutulmaktadır. Dengeyi sağlayan başlıca organlar; beyin, kulak, göz ve periferik sinirlerdir. Kişi bazen yaşadığı denge sorunlarını da baş dönmesi olarak tanımlayabiliyor."

Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

VEJETARYEN BESLENME DE NEDEN OLABİLİYOR
Tekrarlayan baş dönmesi sorununda mutlaka bir nöroloğa görünülmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Sedef Üre, "Çok şiddetli bir baş dönmesinde veya eşlik eden bulguların varlığında yine bir uzmana görünmek gerekir" diye konuştu. Baş dönmesinin olası başka nedenleri üzerine de konuşan Dr. Üre, "B12 eksikliği de baş dönmesine neden olabiliyor, vejetaryen beslenmelerde bu görülebilir" dedi.

Baş dönmesi hangi hastalıkların işareti?

MİGREN İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR
Baş dönmesinin Migren hastalığı ile ilişkili olabileceğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Üre, "Migren hastalarının büyük bir kısmı kendilerini İç Kulak Vertigosu sanarak uzun yıllar yaşamlarını sürdürebiliyorlar, baş dönmesi ile giden Migren bu gruptaki hastalıklarla çok benzerlik gösterebiliyor, bu kişilerde bazen baş ağrısı olmadığı için Migren teşhisi konması zorlaşıyor. Teşhisi tam konmamış Vertigo hastalarında Migren de düşünülmelidir" şeklinde konuştu.

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