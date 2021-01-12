Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Ankara'da gerçekleştirilen törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, geleneksel kültürleri yaşatmanın önemine değindi.
Çocuklara ve yarının geleceği gençlere geçmişin ihtişamını yaşatmanın gururunu taşıdıklarını belirten Kazancı, "Üstlendiğimiz misyonu dünyaya duyurmaya devam ediyoruz.
Tesisimizin resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. Tesisimizin inşaatından bugüne gelmesinde çok büyük emeği olan konfederasyon başkanımız sayın Bilal Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.