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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, hayvanlarla yakından ilgilenerek elleriyle besledi.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 15:49 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 17:16
Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

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Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Ankara'da gerçekleştirilen törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, geleneksel kültürleri yaşatmanın önemine değindi.

Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Çocuklara ve yarının geleceği gençlere geçmişin ihtişamını yaşatmanın gururunu taşıdıklarını belirten Kazancı, "Üstlendiğimiz misyonu dünyaya duyurmaya devam ediyoruz.

Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu

Tesisimizin resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. Tesisimizin inşaatından bugüne gelmesinde çok büyük emeği olan konfederasyon başkanımız sayın Bilal Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi'nde incelemelerde bulundu
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