Başkan Erdoğan Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulundu. Burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.
Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:59Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" adlı uluslararası konferansın ardından Valiliğe geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Gürsel Aksel Stadı'na geçerek yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na geçerek incelemelerde bulundu. Burada AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın koruduğu kaleye penaltı atışı kullandı.
Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Durmak yok, gollere devam" dedi.