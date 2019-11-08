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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan'da yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti. Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Eyüp Sultan'da vatandaşlar, Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma 16:04
Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan'da yoğun ilgi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan'da yoğun ilgi

Başkan Erdoğan, vatandaşların Mevlid Kandili'ni kutladı.

Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan'da yoğun ilgi

Cuma namazını Eyüp Sultan'da kılan Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan'da yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan'da yoğun ilgi
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