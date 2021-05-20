Başvekil Menderes'in kol saati, müzede sergilenecek

Antika kol saatin maddi değerinden çok manevi değeri ve önemine vurgu yapan Başkan Kaplan, "Bu saat geçtiğimiz süreçte bana bir yakınım tarafından hediye edilmişti. Demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Menderes'in yadigarı olarak bir süredir özenle saklıyordum. Ankara ziyaretimizde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teslim etmek istediğimizde bana, 'Koçarlı'daki müzemizde sergileyelim milletimiz de faydalansın' dedi. Biz de Bakanımızın da tavsiyesi doğrultusunda müzeye bağışlamamızın daha anlamlı olacağını düşünerek bu kararı aldık" dedi.