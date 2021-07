Bayram öncesi uzmanından uyarı: Fazla et tüketimi o hastalığı tetikliyor

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar beslenme konusunda uyarılarda bulunuyor. Kurban Bayramı'nda et tüketiminin artmasının çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Öğr. Gör. Elif Üner, "Bazı illerde geleneksel yemek kültürünün devam etmesi sebebiyle günde 3 öğüne kadar et tüketildiği görülmektedir. Özellikle yağ oranı fazla olan et yemeklerinin içerdiği kolesterol miktarı sebebiyle kalp hastalıkları bu süreçte bireyleri tehdit etmektedir" dedi.