Bayram tatili bitti Erdek boşaldı

Tüm tatil yörelerinde olduğu gibi Erdek'te de Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluğu değerlendiren Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren başlamak üzere ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerde inanılmaz bir yoğunluk yaşandı. Özellikle şöyle bir baktığımızda nüfusumuz herhalde 10'a katlamış gibi gözüküyor. Kapıdağ Yarımadası cazibesini en üst seviye de sürdürebilen bölge olma özelliğini koruyor. Bayram sürecinden dolayı oldukça mutluyuz memnunuz. Yığılmalar yoğunluk elbette oldu ama esnafımız bunun altından kalktı. Çok büyük sıkıntılar yaşamadan bölge halkı olarak iyi bir bayram geçirdik. Bayram tatilini evlerinde geçiren vatandaşlarımızı da bayramdan sonra da ilçemize bekliyoruz" dedi.