Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye "can suyu" oldu

"KURBAN BAYRAMI TURİZMCİ AÇISINDAN ÇOK İYİ GEÇTİ"

Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz da Edremit Körfezi'nde dört günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Yavuz, sezonun geri kalanından da umutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: