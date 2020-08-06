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Haberler Galeri Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye "can suyu" oldu

Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye "can suyu" oldu

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ege Denizi'nin kuzeyinde yer alan Edremit Körfezi bölgesini tercih eden tatilciler, işletmeciler ve esnafın yüzünü güldürdü.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 12:27 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2020 Perşembe 12:27
Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye can suyu oldu

25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ardından misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

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Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye can suyu oldu

Edremit Körfezi'nde, Kurban Bayramı'nda başlayan turizm hareketliliğinden dolayı, 145 kilometrelik sahil bandındaki turizmcilerin ve esnafın yüzü gülüyor. Tedbirlerin izin verdiği oranda ayrılan yatakların yüzde 90'ı dolan bölgede, yoğunluğun eylül ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye can suyu oldu

"KURBAN BAYRAMI TURİZMCİ AÇISINDAN ÇOK İYİ GEÇTİ"

Edremit Körfezi Otelciler Birliği Başkanı Yahya Yavuz da Edremit Körfezi'nde dört günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandığını dile getirdi. Yavuz, sezonun geri kalanından da umutlu olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye can suyu oldu

"Kurban Bayramı tatili, pandemi nedeniyle zor bir süreç geçiren turizmciden bakkalına herkese 'can suyu' oldu. Dolu dolu geçen bayram bizi bundan sonraki süreçte de umutlandırdı.

Bayram tatili Kuzey Ege'de turizmciye can suyu oldu

Bayramdaki kalabalık gitmiş olmasına rağmen otellerimizde ve diğer turizm işletmelerinde sezon hareketliliğinin devam edeceğini tahmin ediyoruz.

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