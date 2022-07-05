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Haberler Galeri Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

Çoğu kişi için tatil denildiğinde akan sular durur. Ayakları uzatıp ağaçların yeşilliğinin verdiği huzur karşısında, yazın sıcağından denizin serinliğiyle uzaklaşmak ya da huzur dolu dağların yamaçlarında hiçbir şeyi düşünmeden yürümek… Kurban Bayramı tatilinde gidilecek yerler konusunda sakinliği ve doğası ile büyüleyen rotaları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 11:19
Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

Uzun zamandır beklediğimiz Kurban Bayramı nihayet geldi, çattı... Şunun şurasında 3 gün sonra hepimiz Kurban bayramını kutlayacağız. Kimimiz bayram alışverişlerinin tatlı telaşına düşerken, kimimiz ise ailecek güzel bir tatilin hayalini kurmaya başladı bile... Malum iki yıldır bizlere aman vermeyen, gezi ve tatil planlarımızı ya iptal ettiren ya da son derece kısıtlı şartlarda gerçekleşmesini sağlayan 'Covid-19' küresel salgınının da sonuna yaklaşıyoruz. Fırsat bu fırsat... Tatil planlarınız henüz hazır değilse sizlere kalabalıktan uzak, son derece sakin tatil rotaları önerilelim. Az bilinen ama bir o kadar da doğal güzellikleri ile sizleri büyüleyecek muhteşem tatil rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.

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Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

AKYAKA / MUĞLA
Bodrum'un, sıkıcı kalabalığından bıktıysanız tatilinizi Muğla'daki Akkaya'da geçirebilirsiniz. Ferahlatıcı havasıyla yakın bir zamana kadar balıkçı köyü olan Akyaka şimdiden çok popüler... Önemli bir turizm merkezi olma yolunda Akkaya mutlaka gezilip görülmesi gereken rotalar arasında yer alıyor. Deniz ürünleri ise muhteşem...

Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

BABAKALE / ÇANAKKALE
Asya kıtasının batıdaki en uç noktası olan Babakale Köyü, Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesinde yer alıyor. Tarihi açıdan oldukça zengin olan Babakale, Osmanlın'ın da son kalesi olarak biliniyor. Deniz ürünleriyle ünlü Babakale'yi ilk fırsatta gezilecek yerler arasına ekliyoruz.

Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

OYLAT / BURSA
Oylat... Anlatılmaz yaşanır... Öyle bir yer ki, mağara, şelale ve şifalı kaplıcaları bir arada. Fosil mağarasını gezebilir, şelalelerini keşfedebilir, kaplıcalarının sıcak suyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

ZİGANA KÖYÜ / GÜMÜŞHANE
Trabzon Gümüşhane sınırında bulunan Zigana Köyü, yemyeşil bir Karadeniz yaylası. Halkın neredeyse yüzde doksan beşi emekli olduğu için Emekli köyü diye biliniyor. Köy sessiz sakin bir tatil için çok elverişli. Dağ havası almak, kamp yapmak için gidebileceğiniz doğa harikası Zigana köyü dillere destan Limni Gölü'ne de ev sahipliği yapıyor.

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