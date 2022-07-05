Bayram tatilini doğanın sakinliğinde değerlendirmek isteyenler için rotalar

Uzun zamandır beklediğimiz Kurban Bayramı nihayet geldi, çattı... Şunun şurasında 3 gün sonra hepimiz Kurban bayramını kutlayacağız. Kimimiz bayram alışverişlerinin tatlı telaşına düşerken, kimimiz ise ailecek güzel bir tatilin hayalini kurmaya başladı bile... Malum iki yıldır bizlere aman vermeyen, gezi ve tatil planlarımızı ya iptal ettiren ya da son derece kısıtlı şartlarda gerçekleşmesini sağlayan 'Covid-19' küresel salgınının da sonuna yaklaşıyoruz. Fırsat bu fırsat... Tatil planlarınız henüz hazır değilse sizlere kalabalıktan uzak, son derece sakin tatil rotaları önerilelim. Az bilinen ama bir o kadar da doğal güzellikleri ile sizleri büyüleyecek muhteşem tatil rotalarını Yeni Asır okuyucuları için derledik.