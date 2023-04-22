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Haberler Galeri Bayramları zehir oldu! Uşak'taki feci kazada hayatları kaybettiler

Bayramları zehir oldu! Uşak'taki feci kazada hayatları kaybettiler

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir otomobil, park halindeki civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı. Sağlık ekipleri otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 09:23 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 09:27
Bayramları zehir oldu! Uşak’taki feci kazada hayatları kaybettiler

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Bayramları zehir oldu! Uşak’taki feci kazada hayatları kaybettiler

Alınan bilgiye göre, Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında, sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil, park halindeki 45 M 0708 plakalı civciv yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Bayramları zehir oldu! Uşak’taki feci kazada hayatları kaybettiler

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayramları zehir oldu! Uşak’taki feci kazada hayatları kaybettiler

İki kişinin cenazesi Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bayramları zehir oldu! Uşak’taki feci kazada hayatları kaybettiler

Kamyon sürücüsü R.M, gözaltına alındı.

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