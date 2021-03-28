Bazıları Türkiye'de! İşte dünyanın en tehlikeli yiyecekleri

Ham bal, kovandan alındığı hali ile tüketime sunulan doğal baldır, pastörize ve filtre edilmez. Mide ile ilişkili hastalıklarda ve yüksek tansiyonu olan kişilerde kullanılan ham bal, herhangi bir pastörizasyon ya da ısıtma işleminden geçmediği için içinde arı polenlerinden yapılmış parçacıklar ya da partiküller, petek parçaları, kırılmış arı kanadı parçaları ve propolis bulunabilir. Bundan dolayı; ham balda bulunan bu bileşenler, bazı kişilerde gıda zehirlenmesine neden olabilir. Pastörize edilmemiş bal grayanotoksin içerdiği için baş dönmesi, halsizlik, aşırı terleme, mide bulanması ve kusmaya neden olabilir.

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan "rhododendron" ve "azalea" bitkilerinin yaprak ve çekirdeklerinde bulunan "grayanoktoksin-1" zehrinin, arılar tarafından alınmasıyla bala karıştığını belirten uzmanlar, zehir etkisinin bulantı, kusma, kalp hızının yavaşlaması ve bayılma belirtileriyle ortaya çıktığını söylüyor.