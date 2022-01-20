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Haberler Galeri Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Bear Grylls herkesi böyle kandırmış. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından çokça söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki her şey gerçek mi? İnanılmaz Kurtuluş'un "cesur çocuğu" Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor?

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 12:49
Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Ülkemizde İnsan Doğaya Karşı ismiyle yayınlanan ve sunucu Bear Grylls'in garip şeyler yemesiyle tanıdığımız hayatta kalma programı, aslında düşündüğünüz kadar masum değil.

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Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu. İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...

Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

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Günlük burç yorumları - 20 Ocak Perşembe