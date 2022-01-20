Bear Grylls İnanılmaz Kurtuluş programında herkesi böyle kandırdı! Ayı kostümü giymiş bir insan

Bear Grylls herkesi böyle kandırmış. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. 'İnanılmaz Kurtuluş' programı ile adından çokça söz ettiren "cesur çocuk" Bear Grylls, son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Peki her şey gerçek mi? İnanılmaz Kurtuluş'un "cesur çocuğu" Bear Grylls, öyle zor koşullarda hayatta kalmayı başarıyor, öyle canlılarla besleniyor ki izleyenler şaşıp kalıyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor?