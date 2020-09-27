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Haberler Galeri Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Doğada zorlu şartlarda hayatta kalma yöntemlerini anlattığı programı ile adından söz ettiren Bear Grylls ile ilgili şok eden gerçek ortaya çıktı. İşte İnanılmaz Kurtuluş programının kamera arkasından o görüntüler...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 13:12 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 13:15
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...

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