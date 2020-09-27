Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı
Doğada zorlu şartlarda hayatta kalma yöntemlerini anlattığı programı ile adından söz ettiren Bear Grylls ile ilgili şok eden gerçek ortaya çıktı. İşte İnanılmaz Kurtuluş programının kamera arkasından o görüntüler...
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 13:12
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 13:15
Bear Grylls… İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.
Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.
Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.
Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...