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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





