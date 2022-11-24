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Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş
Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:54
Ülkemizde İnsan Doğaya Karşı ismiyle yayınlanan ve sunucu Bear Grylls'in zor şartlarda hayatta kalma belgeseli aslında düşündüğünüz kadar masum değil.
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.
İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı?
Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.
Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.