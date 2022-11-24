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Haberler Galeri Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:54
Bear Grylls’in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

Ülkemizde İnsan Doğaya Karşı ismiyle yayınlanan ve sunucu Bear Grylls'in zor şartlarda hayatta kalma belgeseli aslında düşündüğünüz kadar masum değil.

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Bear Grylls’in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

Bear Grylls’in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor. Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı?

Bear Grylls’in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

Bear Grylls’in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

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