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Haberler Galeri Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu

Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu

Bu görüntüler korku filminden değil, bebeğinizin odasından. Bebek odalarına konulan kameralar kimi zaman tüyler ürperten anlara tanık olabiliyor. İşte bebek odalarından tüyler ürperten görüntüler...

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:10 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:15
Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu

KORKU FİLMİ DEĞİL

Simsiyah gözlerle kameraya bakan küçük bir şeytan, tuhaf pozisyonlarda duran bir bebek, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler... Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeğinizin odasından...

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Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu

Bebek monitörleri, bebeğinizden uzaktayken bir gözünüzün bebeğinizde olmasını sağlayan muhteşem bir icat. Ancak bazen bebek monitörüne melek gibi uyuyan bir bebekten fazlası yansıyabilir.

Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu

İşte bebek monitörlerine yansıyan birbirinden korkunç görüntüler...

Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu
Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu
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