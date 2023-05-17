Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler kan dondurdu
Bu görüntüler korku filminden değil, bebeğinizin odasından. Bebek odalarına konulan kameralar kimi zaman tüyler ürperten anlara tanık olabiliyor. İşte bebek odalarından tüyler ürperten görüntüler...
Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:10Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:15
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KORKU FİLMİ DEĞİL
Simsiyah gözlerle kameraya bakan küçük bir şeytan, tuhaf pozisyonlarda duran bir bebek, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler... Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeğinizin odasından...