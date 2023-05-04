Bebeğinin odasına kamera koydu! Görüntüler tüyler ürpertti

KORKU FİLMİ DEĞİL

Simsiyah gözlerle kameraya bakan küçük bir şeytan, tuhaf pozisyonlarda duran bir bebek, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler... Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeğinizin odasından...