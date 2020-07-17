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Haberler Galeri Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

Anne olmak için gün sayan ünlü model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. İlk kez karnı burnunda hali ile görülen Hadid, sosyla medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:47 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:57
Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid karnı burnunda hali ile ilk kez kamera karşısına geçti.

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Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor.

Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan Gigi Hadid hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor.

Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

Son olarak Instagram videosu ile ortaya çıkan Gigi Hadid karnı burnunda hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

En beğenilen modellerden olan Gigi Hadid'in aldığı kilolar ise hayranlarını şaşırttı.

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