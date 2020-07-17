Bebek göründü! Gigi Hadid ilk kez kamera karşısına çıktı

Anne olmak için gün sayan ünlü model Gigi Hadid, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. İlk kez karnı burnunda hali ile görülen Hadid, sosyla medyada ilgi odağı oldu. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid karnı burnunda hali ile ilk kez kamera karşısına geçti. Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid hamileliğini gözlerden uzak yaşıyor. Karantina günlerinde bebek beklediği ortaya çıkan Gigi Hadid hamileliğini annesi Yolanda Hadid'in çiftliğinde geçiriyor. Son olarak Instagram videosu ile ortaya çıkan Gigi Hadid karnı burnunda hali ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. En beğenilen modellerden olan Gigi Hadid'in aldığı kilolar ise hayranlarını şaşırttı. Gigi Hadid, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında ilk kez hamileliği hakkında konuştu. Hamileliğini neden gizli yaşadığını soran hayranlarına Hadid, 'Açıkçası hamileliğim dünyadaki en önemli şey değil' şeklinde yanıt verdi.