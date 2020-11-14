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Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek

Çocuklarının güvenliğini korumak için bebek kamerası kuran ailelerin başına bazen öyle ilginç şeyler gelebiliyor ki! Düşük ışık seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan göz yanıltıcı anlar adeta bir korku filmini andırıyor. İşte sizin için seçtiğimiz bir kaç fotoğraf...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





