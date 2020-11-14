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Haberler Galeri Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek

Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek

Çocuklarının güvenliğini korumak için bebek kamerası kuran ailelerin başına bazen öyle ilginç şeyler gelebiliyor ki! Düşük ışık seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan göz yanıltıcı anlar adeta bir korku filmini andırıyor. İşte sizin için seçtiğimiz bir kaç fotoğraf...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:57
Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek

Çocuklarının güvenliğini korumak için bebek kamerası kuran ailelerin başına bazen öyle ilginç şeyler gelebiliyor ki!

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Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek

Düşük ışık seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan göz yanıltıcı anlar adeta bir korku filmini andırıyor.

Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek

İşte sizin için seçtiğimiz bir kaç fotoğraf...

Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek
Bebek kamerasına yansıyan korkunç gerçek
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