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Haberler Galeri Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!

Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!

Özellikle çalışan anne babaların tercih ettiği evde güvenlik kamerasına öyle görüntüler yansıyor ki...İşte görenlerin kanını donduran o görüntüler...

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:00 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:03
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!

Çocuklarının güvenliğini korumak için bebek kamerası kuran ailelerin başına bazen öyle ilginç şeyler gelebiliyor ki!

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Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!

Düşük ışık seviyesine bağlı olarak ortaya çıkan göz yanıltıcı anlar adeta bir korku filmini andırıyor.

Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!

İşte sizin için seçtiğimiz bir kaç fotoğraf...

Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
Bebek kamerasında tüyler ürperten görüntü!
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