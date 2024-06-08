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Haberler Galeri Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü

Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü

Bebeklerinden her an haberdar olmak isteyen ailelerin sıklıkla tercih ettiği kameralara bazen öyle görüntüler yansıyor ki görenleri şaşkına çeviriyor. İşte sosyal medyada çok paylaşılan bebek odalarındaki o görüntüler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 08.06.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:49

Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü
Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü

KORKU FİLMİ DEĞİL

Tuhaf pozisyonlarda duran bir bebek, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler... Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeğinizin odasından...

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Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü
Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü

Bebek monitörleri, bebeğinizden uzaktayken bir gözünüzün bebeğinizde olmasını sağlayan muhteşem bir icat. Ancak bazen bebek monitörüne melek gibi uyuyan bir bebekten fazlası yansıyabilir.

Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü
Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü

İşte bebek monitörlerine yansıyan birbirinden korkunç görüntüler...

Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü
Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü
Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü
Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü