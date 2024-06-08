Bebek odasındaki kamera görüntüleri dehşete düşürdü

KORKU FİLMİ DEĞİL Tuhaf pozisyonlarda duran bir bebek, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler... Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeğinizin odasından... Bebek monitörleri, bebeğinizden uzaktayken bir gözünüzün bebeğinizde olmasını sağlayan muhteşem bir icat. Ancak bazen bebek monitörüne melek gibi uyuyan bir bebekten fazlası yansıyabilir. İşte bebek monitörlerine yansıyan birbirinden korkunç görüntüler... Bir fotoğrafın tüyler ürpertici olmasının sebebi, kimi zaman gerçekten korkunç olmasıdır, kimi zaman da onun korkunçlaşmasına sebep olacak şekilde denk gelen bazı unsurların varlığıdır. Bu ikinci sebebi oluşturan unsurları kestirmek çoğu zaman zordur. Bazen arka plandaki ürkütücü bir figür, bazen garip görünümlü maskeler ya da belki tuhaf görünümlü kostümler… Ne var ki fotoğrafı çekerken dikkat edilmeyen bu durumlar fotoğraf çekildikten sonra korkutucu şekilde ortaya çıkıyor. Sonuçta, gördüğünüzde tüyler ürpertici olduğunu biliyorsunuz. Bu listede bulunan ürkütücü resimlere bakarken içinizin ürpermesini önleyebilir misiniz? İçerisinde matematik terimleri bulunan ayin. Zor matematik sorularını bunlar hazırlıyordu heralde. Çocukların gözünden korkunun anlaşıldığı bir fotoğraf acaba nereye bakıyorlardı? Belki de önünde durdukları şeydendir ürkmeleri, kim bilir. Normal gibi gözüken şirin çocukların olduğu bir fotoğraf daha tabi arkadan geçeni fark edece kadar. Çok eski bir fotoğraf olduğu ortamdan belli, 2 garip çocuk. Bir şeye bakıyor olmalılar. Bir grup insanın cadılar bayramı kostümleri. Yıl kaç bilinmiyor. 1900'lü yılların başında çekilmiş bu fotoğrafta 2 kardeş bulunmakta. Uzun saçlarıyla bir hayli korkutucular.