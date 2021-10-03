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Haberler Galeri Beçin Antik Kenti'ndeki 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Beçin Antik Kenti'ndeki 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Menteşe Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Çeşmesi etrafında yürütülen kazı çalışmalarında bulunan Arkaik ve Helenistik döneme ait heykel parçaları, figüranlar ve tüm seramik kaplar, uzmanları heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 11:52 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 11:52
Beçin Antik Kenti’ndeki 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte, düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor. Antik kentte, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

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Beçin Antik Kenti’ndeki 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Pektaş, AA muhabirine, antik kentin tarihinin, milattan önce 2 binlere kadar uzandığını, asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi. Bu yıl da kentteki birçok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini belirten Pektaş, "Bu yıl en önemli çalışmayı kale önü çeşmesi çevresinde gerçekleştirdik. Senenin başında burada başlattığımız çalışmalar çok kısa bir süre önce tamamlandı." dedi.

Beçin Antik Kenti’ndeki 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Pektaş, kazı çalışmalarında heyecan verici eserlere ulaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada ilk olarak Arkaik döneme tarihlenen merdivenleri bulduk. Buranın da ön kısımdaki kuyuyla birleştiğini gördük. Yaklaşık 19 metre derine inen ve ana kaya ile sonlanan Helenistik döneme tarihlenen bir kuyu ile karşılaştık. Kuyunun iç kısmındaki boşaltma çalışmalarımızda ve merdivendeki kazılarda çıkan toprağın elenmesi sonucunda, özellikle Milas tarihi için çok önemli verilere ulaşıldı. Bunların içinde Helenistik ve öncesi dönemden heykel parçaları, figüranlar, tüm seramik kaplar, elimize geçti. Merdivenin boşaltılması sırasında çıkan eserler arasında özellikle Miken dönemi seramikleri Karya tarihi için çok değerli bulgular arasında. Bu eserlerin çıkması bölgenin Miken döneminde de önemli bir yerleşim alanı olduğunu göstermekte."

Beçin Antik Kenti’ndeki 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

Çevrede yürütülen yüzey araştırmalarında da bunların verilerine ulaşılacağını vurgulayan Pektaş, Helenistik dönemde yoğun olarak kullanıldığını anladıkları kuyunun Türk döneminde bilindiğini, özellikle çeşmenin de bu kuyudan desteklendiğini anladıklarını kaydetti.

Beçin Antik Kenti’ndeki 19 metrelik kuyuda değerli bulgulara ulaşıldı

"MADEN ALANINDA UYGULANAN TEKNİKLERİ ELE ALDIK"

Pektaş, alanın ve eserlerin sergilenmesi için proje hazırladıklarına işaret ederek, "Biz bu alanın kazısını yaptık ve kısmi korumasını gerçekleştirdik. Özellikle merdivenlerin çökmemesi için önemli desteklemeler yaptık. 19 metre inilerek yapılan çok zor bir çalışmaydı. Burada biraz maden alanında uygulanan teknikleri ele aldık ve bu konuda uzman bir ekipten de destek aldık. Eserler de kuyunun dip kısmından geldi. Zor bir kazıydı ama yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.

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