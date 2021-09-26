Bekir Aksoy’un eşi Nazife Aksoy uğradığı tacizi yok sayanlara isyan etti

Proje bazlı davetli oyuncu olarak Ankara'dan geldiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, hiç tanımadığı bir oyuncu, Uğur Arda Aydın'ın tacizine uğradı. İki buçuk yıl boyunca bu tacizin ceza alması için çalmadık kapı bırakmadı. Ama her seferinde durum görmezden gelindi, üstü kapatıldı. Sonunda iş, mahkeme aşamasına geldi. Bu sırada oyuncu Bekir Aksoy'la evlenip, çocuk sahibi olan Nazife Aksoy, hamileliği süresince karakollarda, adli tıpta ifade vermeye gitti. Cinsel saldırıyla suçlanan, mahkemesi devam eden Uğur Arda Aydın'sa sanki bunların hiçbiri yaşanmıyormuş gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından adeta onurlandırıldı ve tek kişilik oyun sahneye koymak üzere hazırlıklara başladı. Oyunun prömiyeri öncesi davayı karara bağlayan mahkeme, Uğur Arda Aydın'a, Nazife Aksoy'a karşı "cinsel saldırı" suçundan üç yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın yargılama süresindeki davranışları ve fail üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Kurumun aklı, mahkeme kararından sonra başına geldi ve bir gün sonraki prömiyeri iptal etti... Türk tiyatro tahinde ilk kez sahne kapandı. Aynı kişiyle ilgili bir taciz şikayeti daha var, Mana Aykol da sesini yükseltti. Bekir ve Nazife Akyol, Şehir Tiyatroları'nda Pandora'nın kutusunu açtı. Bekir Aksoy, "Bu şahısla ilgili başka şikayetlerin de geleceğini düşünüyorum ve daha başka başka tiyatroda çalışan arkadaşlarla ilgili şikayetler gelecek" diyor.