Beklenen yağışlar başlıyor! Meteoroloji rahat bir nefes alacak illeri paylaştı

Bugün (10 Ağustos Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 10 Ağustos Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 08:49 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 08:52