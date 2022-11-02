Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Ben Bu Cihana Sığmazam yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,15 izlenme oranı ve %19,03 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.