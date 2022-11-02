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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın hikayesini oluşturduğu, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Atv'nin yeni dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam yine zirveyi salladı.

Giriş Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 14:25 Güncelleme Tarihi: 2 Kasım 2022 Çarşamba 16:51
Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', heyecan dolu yedinci bölümünü geride bırakırken reytinglerin ve sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

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Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Ben Bu Cihana Sığmazam yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,15 izlenme oranı ve %19,03 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.

Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

YEDİNCİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR...

Lokman'ın cenaze adeta gayrimeşru alemin tüm ağır toplarıyla Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüştü. Herkes cenazede yüz yüze geldi.

Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i mekanında (Erkan Can'ı) ziyarete gitti.

Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Melike babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak istedi. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde buldular.

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