Ben Bu Cihana Sığmazam yine birinci!

Ben Bu Cihana Sığmazam yedinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,15 izlenme oranı ve %19,03 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yedinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.
YEDİNCİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR...
Lokman'ın cenaze adeta gayrimeşru alemin tüm ağır toplarıyla Emniyet'in karşı karşıya geldiği bir törene dönüştü. Herkes cenazede yüz yüze geldi.
Cezayir, 15 yıllık hapis cezasını doldurup dışarıya çıkan kadim dostu Ekabir'i mekanında (Erkan Can'ı) ziyarete gitti.
Melike babasına tesbih hediye eden Asım Kaptan'la tanışmak istedi. Cezayir, onu Asım'ın mekanına götürdüğünde kendilerini bir çatışmanın içerisinde buldular.