Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer!

Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer!

Yayınlanan ilk 6 bölümüyle reytingleri sallayan proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'a usta bir isim dahil oldu.