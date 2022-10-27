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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer!

Ben Bu Cihana Sığmazam'a bomba transfer!

Yayınlanan ilk 6 bölümüyle reytingleri sallayan proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'a usta bir isim dahil oldu.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:32
Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer!

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a usta bir isim dahil oldu.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer!

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın paylaştığı, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Erkan Can dahil oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer!

Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye dahil olan Erkan Can, Oktay Kaynarca'nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek.

Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer!

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer!

Öte yandan, ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', altıncı bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

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