Ben Bu Cihana Sığmazam’a bomba transfer!

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a usta bir isim dahil oldu. Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın paylaştığı, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Erkan Can dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye dahil olan Erkan Can, Oktay Kaynarca'nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp kaleme alıyor. Öte yandan, ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', altıncı bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam altıncı bölümüyle; Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek iki kategoride birinci sırada yer aldı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ınaltıncı bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı! Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider. Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister. Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır. Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.