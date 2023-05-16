Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 31. bölümünde neler olacak?
Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 31. bölümünde neler yaşanacak? İşte başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in paylaştığı, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 31. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...
Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 10:06Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 11:04
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Ben Bu Cihana Sığmazam 31. bölümüyle bu akşam Atv'de!
Firuze ve Leyla, Tatavlalı'nın elinde rehinken Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze acı içinde kıvranırken ona karşı kayıtsız kalamaz ve bebeği doğurmasına yardım eder.
Firuze, bebeğin doğumuyla Cezayir'le birlikte yaşama umuduna kapılır ve bunu Cezayir'e teklif eder.
Zor zamanların ardında, kaosun içinde Cezayir yeni doğan oğluna kavuşmanın sevincini yaşarken Kayıkçı, verdiği emirle Cezayir'in ailesinde çok değer verdiği birinin canını alır.
Tatavlalı, Kayıkçı'yı Cezayir'e karşı kışkırtmak ve aradan sıyrılmak için elinden geleni yapar. Başarılı olamayınca kimseye hedef olmamak için farklı planlarını devreye sokar ve yanına sağlam bir destek kuvvet çağırır.