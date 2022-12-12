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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde neler olacak?

Yapımını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte her bölümü merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 13.bölümüne ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 10:54 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:29
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam 13.bölümüyle 13 Aralık salı günü izleyici karşısına çıkacak.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'IN 13.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledikten sonra onu vuran kişiyi ekranda görür ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında bulur. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi Fransız Jean Luc'tur.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde neler olacak?

Herkes Cezayir'in bir an önce intikam almasını beklerken o ilk defa bu kadar çaresiz kalır. Cezayir, ilk defa etrafındakileri sükunetiyle şaşırtır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde neler olacak?

Dumrul'un ölümüne sebep olan bu düşmanla ilgili bilgi sadece Atakan'da vardır. Cezayir ise Jean Luc ile yüzleşmek için harekete geçer. Atakan'dan bilgi alır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde neler olacak?

Zor bir dönem geçiren Firuze, Dumrul'un da ölmesiyle iyice hassaslaşır. Leyla, Dumrul için Firuze'nin evine taziyeye gelince Leyla ve Firuze karşı karşıya gelir. İki kadın sert bir yüzleşme yaşar. Leyla, Firuze'nin söylediği bir söz üzerine Cezayir'e karşı içinde bir şüphe uyanır.

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