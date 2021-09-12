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Haberler Galeri Bensu Soral ile eşi Hakan Baş'ın evliliği üzerine gölge düştü

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş'ın evliliği üzerine gölge düştü

Son dönemde evliliklerinin sallantıda olduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirmişti. Bir bomba da Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş'tan geldi. İş insanı Hakan Baş'ın eşi Bensu Soral'ı internet fenomeni Mina Ceran ile aldattığı ileri sürülürken Baş'ın genç sevgilisine bir de ev tuttuğu iddia edildi. İşte o iddiaların perde arkası...

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 14:45 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 15:13
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş’ın evliliği üzerine gölge düştü

Son dönemde evliliklerinin sallantıda ollduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Bensu Soral ile eşi Hakan Baş’ın evliliği üzerine gölge düştü

Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş’ın evliliği üzerine gölge düştü

Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirmişti.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş’ın evliliği üzerine gölge düştü

Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı.

Bensu Soral ile eşi Hakan Baş’ın evliliği üzerine gölge düştü

Bensu Soral'ın Kubilay Aka'nın omuzuna başını yasladığı anların görüntüleri bomba etkisi yaratırken güzel oyuncudan sosyal medyadan açıklama gelmişti.

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