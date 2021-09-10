Bensu Soral'ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Son dönemde evliliklerinin sallantıda olduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları 'doğru mu?' diye düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Son olarak Bensu Soral'ın 'Cam Tavanlar' dizisinden eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet iddialarını beraberinde getirdi. Bensu Soral'ın Kubilay Aka'nın omzuna başını yasladığı anların görüntüleri gündeme düşerken güzel oyuncunun sosyal medya hesabından açıklama geldi. İşte Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın samimi halleri ve Hakan Baş ile evliliği üzerine yaptığı açıklama...