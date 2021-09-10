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Haberler Galeri Bensu Soral'ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Bensu Soral'ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Son dönemde evliliklerinin sallantıda olduğu konuşulan Bensu Soral ile Hakan Baş çifti ile ilgili ortaya atılan ihanet iddiaları 'doğru mu?' diye düşündürüyor. Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti. Son olarak Bensu Soral'ın 'Cam Tavanlar' dizisinden eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet iddialarını beraberinde getirdi. Bensu Soral'ın Kubilay Aka'nın omzuna başını yasladığı anların görüntüleri gündeme düşerken güzel oyuncunun sosyal medya hesabından açıklama geldi. İşte Bensu Soral ile Kubilay Aka'nın samimi halleri ve Hakan Baş ile evliliği üzerine yaptığı açıklama...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 14:29 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021 Cuma 15:00
Bensu Soral’ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Hakan Baş ile evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilen oyuncu Bensu Soral'ın çok konuşulacak fotoğrafları ortaya çıktı.

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Bensu Soral’ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Geçtiğimiz günlerde evinde verdiği gece yarısı havuz partisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Bensu Soral'ın yanında eşi Hakan Baş'ın olmaması boşanma iddialarını güçlendirmişti.

Bensu Soral’ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Bensu Soral'ın geçtiğimiz ay final yapan Cam Tavanlar dizisindeki partneri Kubilay Aka ile çekilmiş samimi fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Bensu Soral’ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Son olarak Bensu Soral'ın eski partneri Kubilay Aka ile ortaya çıkan samimi görüntüleri ihanet haberlerini beraberinde getirdi.

Bensu Soral’ın kafasını Kubilay Aka mı karıştırdı?

Bensu Soral'ın Kubilay Aka'nın omuzuna başını yasladığı anların görüntüleri bomba etkisi yaratırken güzel oyuncudan sosyal medyadan açıklama geldi...

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