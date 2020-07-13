Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım

Ünlü oyuncu, bebeği hayatta kalması için ilaç alan ya da herhangi bir sebepten büyük stres altında olan annelere yalnız olmadıklarını onlar gibi aynı sorunları yaşadığını belirterek, moral verdi.

"Sizinle aynı şeyleri yaşadım. Söyleyebileceğim yegane şey; içindeki mucizeye tutunun. Bil ki seni terk etmeyecek, bırakmayacak. Sana kavuşacağı günü aşkla bekliyor. Hep inan, dua et, hisset. Kendine acıma! 'Niye benim başıma geliyor bu' deyip kendini aşağı çekme. Unutma; yıllardır beklediğin o gün geldi. Aylar sonra mucizeni kucağına alacaksın. Geçen sene bu zamanlar desteğe, duaya, inanca ihtiyacım olan zamanlardı. Tüm o güzel anneler için kalbimde ve dualarımda yer açtım bilesiniz."