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Haberler Galeri Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım

Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, ikinci çocuğu Han'ı kucağına almadan önce bazı sıkıntılar yaşadığını itiraf etti. Korel, "Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım" dedi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:11 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:23
Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım

Kısa bir süre önce Babil'in yıldızı Halit Ergenç ile olan evliliğinden ikinci kez annelik duygusunu yaşayan ve oğlu Han'ı kucağına alan oyuncu Bergüzar Korel, sıkıntılı bir hamilelik ve lohusa dönemi geçirdiğini açıkladı.

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Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım


Kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'le Bodrum'da tekne tatilinde olan Korel sosyal medya hesabından oğluyla fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, bu karenin altında kaygı dolu günleri nasıl atlattığını anlattı.

Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım


"İki çocuğumu da normal doğumla dünyaya getirdim. Sezaryen da olabilirdim. Bu anneliğimden hiçbir şey eksiltmezdi. İkinciyi de normal yapmak en büyük isteğimdi ama asla bunun fanatizmini ne kendime ne de doktoruma yaşatmadım. Önemli olan tek şey yavrumu sağlıkla kucağıma almaktı."

Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım

"Doğumdan bir gün sonra ilk corona virüs vakası açıklandı. Kaygı dolu bir lohusalık ve emzirme süreci geçirdim. Hormonlarmış, psikolojik ve fiziksel sıkıntılarmış hiçbirine katlanma lüksüm olmadı. Hamileliğimin başından itibaren önce fiziksel sonra da psikolojik olarak dayanılmaz acılar ve sıkıntılar yaşadım. Kendim de şaşırdım nasıl ayakta kalabildiğime. Cevabım belliydi. İçimdeki mucizem."

Bergüzar Korel'den hamilelik itirafı: Psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadım

Ünlü oyuncu, bebeği hayatta kalması için ilaç alan ya da herhangi bir sebepten büyük stres altında olan annelere yalnız olmadıklarını onlar gibi aynı sorunları yaşadığını belirterek, moral verdi.

"Sizinle aynı şeyleri yaşadım. Söyleyebileceğim yegane şey; içindeki mucizeye tutunun. Bil ki seni terk etmeyecek, bırakmayacak. Sana kavuşacağı günü aşkla bekliyor. Hep inan, dua et, hisset. Kendine acıma! 'Niye benim başıma geliyor bu' deyip kendini aşağı çekme. Unutma; yıllardır beklediğin o gün geldi. Aylar sonra mucizeni kucağına alacaksın. Geçen sene bu zamanlar desteğe, duaya, inanca ihtiyacım olan zamanlardı. Tüm o güzel anneler için kalbimde ve dualarımda yer açtım bilesiniz."

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