Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, koronavirüs salgını sonrası Çeşme'de konser verdi. Uzun bir sürenin ardından hayranlarıyla buluşan Şahin'in konserini polis bastı. İşte detaylar... Karantina süreci sonrası Çeşme'de sahneye çıkan şarkıcı Berkay Şahin'in konseri olaylı bitti. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeye ve şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranlarına, cezai işlem uygulandı. Rise Alaçatı'da önceki akşam 18.30 sıralarında sahneye çıkan Berkay'ın sevenleri, tatsız anlar yaşadı. Çok sayıda polis mekana girince, şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Polis, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, işlem uyguladı. Mekana da ceza kesildi. Sahne öncesi bütün tedbirlerin alındığını gören Berkay Şahin, performansına başladı. Ancak eğlenceye kendini kaptıran kalabalık, ceza yemekten kurtulamadı.