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Haberler Galeri Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, koronavirüs salgını sonrası Çeşme'de konser verdi. Uzun bir sürenin ardından hayranlarıyla buluşan Şahin'in konserini polis bastı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 11:13
Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Karantina süreci sonrası Çeşme'de sahneye çıkan şarkıcı Berkay Şahin'in konseri olaylı bitti.

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Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeye ve şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranlarına, cezai işlem uygulandı.

Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Rise Alaçatı'da önceki akşam 18.30 sıralarında sahneye çıkan Berkay'ın sevenleri, tatsız anlar yaşadı.

Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Çok sayıda polis mekana girince, şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Polis, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, işlem uyguladı.

Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Mekana da ceza kesildi. Sahne öncesi bütün tedbirlerin alındığını gören Berkay Şahin, performansına başladı.

Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...

Ancak eğlenceye kendini kaptıran kalabalık, ceza yemekten kurtulamadı.

Berkay Şahin Çeşme'de! Konserini polis bastı! İşte detaylar...
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