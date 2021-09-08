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Berrak Tüzünataç ve İbrahim Kutluay birlikte mi? İlk açıklama geldi
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'ın adı Edvina Sponza ile ilişkisi sonrası Berrak Tüzünataç ile anılmıştı. Magazin gündemine son dakika olarak düşen aşk iddiası sonrası Tüzünataç'tan beklenen açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:44
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Berrak Tüzünataç ve İbrahim Kutluay birlikte mi? İlk açıklama geldi
Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Hızlı hızlı yürüyen güzel oyuncu, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile aşk yaşadığı iddiasına açıklık getirdi.
Berrak Tüzünataç ve İbrahim Kutluay birlikte mi? İlk açıklama geldi
Beyaz bir sweatshirt ve kot pantolon giymeyi tercih eden ünlü isim, "Hava çok soğudu o yüzden hızlı hızlı evime gitmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Berrak Tüzünataç ve İbrahim Kutluay birlikte mi? İlk açıklama geldi
PROJELERİ DEĞERLENDİRİYOR
Yeni bir film çektiklerini ve şimdi gelen projelere baktığını dile getiren Tüzünataç, "Dijitalde televizyonda önemli değil. Önemli olan karaktere heyecanlanmak. Nerede denk gelirse orada yaparım" diyerek ayrım yapmadığını sözlerine ekledi.
Berrak Tüzünataç ve İbrahim Kutluay birlikte mi? İlk açıklama geldi
AŞK AÇIKLAMASI GELDİ
Geçtiğimiz hafta Berrak Tüzünataç'ın adı eski basketbolcu, iki çocuk babası İbrahim Kutluay ile anılmış, ikilinin Emirgan'da sarmaş dolaş eğlendiği iddia edilmişti. Bunun üzerine hem oyuncu hem basketbolcu aşk iddiasını yalanmıştı. Kendisine yöneltilen İbrahim Kutluay sorularına yanıt veren 36 yaşındaki oyuncu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Berrak Tüzünataç ve İbrahim Kutluay birlikte mi? İlk açıklama geldi
"YOK ÖYLE BİR ŞEY"
Tüzünataç, "Adettendir diye soruyorsunuz biliyorum. Bende gerekli açıklamayı yaptım. Yok öyle bir şey" diye konuştu.