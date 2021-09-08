Berrak Tüzünataç ve İbrahim Kutluay birlikte mi? İlk açıklama geldi

AŞK AÇIKLAMASI GELDİ

Geçtiğimiz hafta Berrak Tüzünataç'ın adı eski basketbolcu, iki çocuk babası İbrahim Kutluay ile anılmış, ikilinin Emirgan'da sarmaş dolaş eğlendiği iddia edilmişti. Bunun üzerine hem oyuncu hem basketbolcu aşk iddiasını yalanmıştı. Kendisine yöneltilen İbrahim Kutluay sorularına yanıt veren 36 yaşındaki oyuncu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.