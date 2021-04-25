Beş aylık minik Teoman koronavirüsü yendi

Hep "Bir şey olur mu?" korkusuyla yaşadıklarını, bebeğini gözünün önünden hiç ayırmadığını vurgulayan Saltan, "Kovid-19'un kalbi ve ciğerleri etkilediğini bildiğimiz için çok korktuk. Bu süreçte amcamı da Kovid-19 nedeniyle kaybedince korkumuz daha çok arttı. Günlerce ağladım. Çok şükür atlattık. Dünyalar bizim oldu. Eşim de kendi rahatsızlandı ama aklı hep oğlumuzdaydı." diye konuştu.