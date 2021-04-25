Beş aylık minik Teoman koronavirüsü yendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğuştan kalp deliği ve kalp kapakçığı rahatsızlığıyla dünyaya gelen beş aylık minik Teoman, ameliyata hazırlanırken yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendi, geçirdiği operasyonla da şikayetlerinden kurtuldu.
Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 12:27
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Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Yasemin (30) ve Mehmet Akif Saltan (33) çifti, beş ay önce Teoman adını verdikleri ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Doktorlardan, Teoman'ın kalbinin delik ve kalp kapakçığı rahatsızlığıyla dünyaya geldiğini öğrenince büyük üzüntü yaşanan çift, bebeklerinin ameliyatla sağlığına kavuşacağını öğrenince az da olsa rahatladı.
Saltan çifti, dört aylık olduğunda ameliyat yapılmasına karar verilen Teoman bebeğin üzerine titrerken, her şeyden koruyup kolladı. Ameliyat için gün alan çift, hazırlıkları yaparken bebeklerinin Kovid-19'a yakalandığını öğrendi. Bu süreçte baba Mehmet Akif Saltan da Kovid-19'a yakalandı. Baba ile bebeği gördükleri tedavinin ardından Kovid-19'u yendi.
Ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beş aylıkken kalp ameliyatına alınan minik Teoman, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu. Saltan çifti, ameliyat sürecinde yaşadıkları zorlu günlerin geride kalmasının mutluluğunu yaşıyor.
"GÜNLERCE AĞLADIM"
Anne Yasemin Saltan, AA muhabirine, hayatlarında unutamayacakları kadar zor günler geçirdiklerini söyledi.
Kişinin evladıyla sınanmasının çok zor olduğunu aktaran Saltan, evladının Kovid-19 ve ameliyat sürecinin kendilerini çok yıprattığını dile getirdi.
Hep "Bir şey olur mu?" korkusuyla yaşadıklarını, bebeğini gözünün önünden hiç ayırmadığını vurgulayan Saltan, "Kovid-19'un kalbi ve ciğerleri etkilediğini bildiğimiz için çok korktuk. Bu süreçte amcamı da Kovid-19 nedeniyle kaybedince korkumuz daha çok arttı. Günlerce ağladım. Çok şükür atlattık. Dünyalar bizim oldu. Eşim de kendi rahatsızlandı ama aklı hep oğlumuzdaydı." diye konuştu.