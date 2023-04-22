’Beyaz cennet’e tatilci akını! Turistlerin uğrak noktası oldu

Yabancı turistlerin başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve kentte yaşayan vatandaşların da renkli anlara sahne oluşturduğu Pamukkale, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Ayrıca turistler bayramda bol bol fotoğraf çektirdiği tarihi alanda zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.