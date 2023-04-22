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'Beyaz cennet'e tatilci akını! Turistlerin uğrak noktası oldu
Bayram tatilini Ege'de geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olan Pamukkal'de yoğunluk yaşanıyor. Güzelliği ile hayran bırakan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de fotoğraf için zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 11:40Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 11:45
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'Beyaz cennet'e tatilci akını! Turistlerin uğrak noktası oldu
Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda da tercih noktası haline geldi. Bayramın ilk gününden başlayan yoğunlukla birlikte travertenlere çıkan vatandaşlar, tarihi noktada keyifli vakit geçirdi.
'Beyaz cennet'e tatilci akını! Turistlerin uğrak noktası oldu
Yabancı turistlerin başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen ve kentte yaşayan vatandaşların da renkli anlara sahne oluşturduğu Pamukkale, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Ayrıca turistler bayramda bol bol fotoğraf çektirdiği tarihi alanda zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.
'Beyaz cennet'e tatilci akını! Turistlerin uğrak noktası oldu
Pamukkale, güzelliğinin yanı sıra yanında bulunan Antik Kleopatra Havuzuyla da dikkat çekti. Romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan antik havuzun, 4 mevsim 36 derece olan termal suyu her yaştan misafirleriyle dolup taştı.
'Beyaz cennet'e tatilci akını! Turistlerin uğrak noktası oldu
Deprem sonrası oluşan ve içinde tarihi sütun başlıkları ilginç görünüme sahip olan, 'Kleopatra'nın güzellik havuzu' olarak da bilinen havuz, her ülkeden misafirlerini ağırlıyor.
'Beyaz cennet'e tatilci akını! Turistlerin uğrak noktası oldu
Tatili Pamukkale'de geçiren vatandaşlar, güzelliğe hayran kaldığını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Eşsiz anlar ise havadan dron ile görüntülendi.