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Haberler Galeri Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı Lavin! O paylaşım ele verdi

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı Lavin! O paylaşım ele verdi

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Beyazıt Öztürk, yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Adı artık müzmin bekara çıkan 52 yaşındaki Beyaz, gönlünü 24 yaşındaki Azeri güzel Lavin Ay'a kaptırdı. İkilinin aşkı Lavin Ay'ın yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:07 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:11
Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı Lavin! O paylaşım ele verdi

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu sefer işleriyle değil özel hayatıyla adından söz ettirdi.

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Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı Lavin! O paylaşım ele verdi

Uzun zamandır yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı Lavin! O paylaşım ele verdi

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavin Ay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı Lavin! O paylaşım ele verdi

Magazin Burada'nın iddiasına göre çok fazla kişinin bilmediği, sadece çok yakın arkadaşlarını ağırladığı bu evde Beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan'la bir Youtube programı çekmişti.

Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı Lavin! O paylaşım ele verdi

2 YILDIR TÜRKİYE'DE DERS ALIYOR

Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Lavin Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

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