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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl?

ATV'nin başarılı yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Ali Sürmeli, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Sürmeli'nin son durumu hakkında oğlu bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:53
Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl?

ATV'nin fenomen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde karşımıza çıkan başarılı oyuncu Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Sürmeli ameliyata alındı. Peki, Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl?

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Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl?

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli'den geldi.

Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl?

Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl?

SEVENLERİ HASTANEDE YALNIZ BIRAKMADI

Ali Sürmeli'nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları bir çok ünlü sanatçı da hastaneye koştu. Ali Sürmeli'nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'nin son durumu nasıl?

Sürmeli'nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı.

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