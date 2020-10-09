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Beyin yaşınızı böyle hesaplayın!

İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 25 soruyu yanıtlayarak siz de 'Beyin Yaşı'nızı öğrenebilirsiniz

Giriş Tarihi: 9 Ekim 2020 Cuma 15:39
Beyin yaşınızı böyle hesaplayın!

Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, tükettiklerimiz ve genlerimiz bizlerin sadece dış görüntümüzü değil, zihinsel sağlığımızı da etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

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Beyin yaşınızı böyle hesaplayın!

Vücudunuz kaç yaşında olursa olsun, bu faktörlere göre belirlenen 'Beyin yaşı', Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinizi de etkiliyor.

Beyin yaşınızı böyle hesaplayın!

İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 25 soruyu yanıtlayarak siz de 'Beyin Yaşı'nızı öğrenebilirsiniz. Soruları yanıtlayın ve testin sonunda verdiğiniz her 'Evet' cevabını '1 puan' olarak hesaplayarak beyin yaşınızı öğrenin....

Beyin yaşınızı böyle hesaplayın!

1. Her gece en az 7-8 saat uyurum.

2. Günde en az 5 porsiyon yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve tüketirim.

Beyin yaşınızı böyle hesaplayın!

3. Her gün en az bir porsiyon yaban mersini, ahududu ya da böğürtlen tüketirim.

4. Haftada en az 3 kez, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içeren, fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık yerim.

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