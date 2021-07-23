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Bıçakla kendi boğazını kesip, 2'nci katın penceresinden atladı
Bıçakla kendi boğazını kesip, 2'nci katın penceresinden atladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ali İ., bıçakla kendi boğazını kesip 2'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Ali İ. hastanede tedaviye alındı.
Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:08
Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 16:10
Olay, saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 2377 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen 20 yaşındaki Ali İ. bıçakla kendi boğazını kestikten sonra ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı.
Çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ali İ., ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olay yerinde detaylı inceleme yaparken penceredeki kan izleri dikkat çekti.
Tedaviye alınan Ali İ.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ali İ.'nin yakınları, evin önünde sinir krizi geçirip gözyaşı döktü.