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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Bilgisayarlar eskidiğinde ya atmayı ya da hala çalışan parçalarını satmayı düşünürüz. Ancak bir kişi eskiyen bilgisayar parçasından öyle bir şey çıkardı ki sonuç görenleri oldukça şaşırttı. İşte soluksuz izlenen o anlar...

Giriş Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 10:16 Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 10:17
Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz
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