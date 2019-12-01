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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz
Bilgisayarlar eskidiğinde ya atmayı ya da hala çalışan parçalarını satmayı düşünürüz. Ancak bir kişi eskiyen bilgisayar parçasından öyle bir şey çıkardı ki sonuç görenleri oldukça şaşırttı. İşte soluksuz izlenen o anlar...
Giriş Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 10:16Güncelleme Tarihi: 1 Aralık 2019 Pazar 10:17
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Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!