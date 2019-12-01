Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Bilgisayarlar eskidiğinde ya atmayı ya da hala çalışan parçalarını satmayı düşünürüz. Ancak bir kişi eskiyen bilgisayar parçasından öyle bir şey çıkardı ki sonuç görenleri oldukça şaşırttı. İşte soluksuz izlenen o anlar...