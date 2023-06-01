Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Bilgisayarımızın eskiyen parçalarını atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülerden sonra bir kez daha düşüneceksiniz. Ancak kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın. İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı...