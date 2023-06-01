Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz
Bilgisayarımızın eskiyen parçalarını atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülerden sonra bir kez daha düşüneceksiniz. Ancak kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın. İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı...
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 14:50Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 14:51
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Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!