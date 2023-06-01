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Haberler Galeri Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Bilgisayarımızın eskiyen parçalarını atmayı ya da satmayı düşünüyorsanız bu görüntülerden sonra bir kez daha düşüneceksiniz. Ancak kesinlikle kendi başınıza bu çalışmayı yapmayın. İşte bilgisayarın içinden adım adım altın çıkarılış anı...

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 14:51
Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

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Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Sonuç inanılmaz
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