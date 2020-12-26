Bilim insanları açıklayamıyor! Tüyler ürperten gerçek...

Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Karşılaşılan durumu bilim insanları; olağanüstü ve açıklanamayan olarak nitelendirdiler... Ölümden sonra hayat var mı? sorusunu gündeme getiren olay Kanada'da yaşandı. Açıklanamayan vakada, hastanın ölmesinden sonra beyin aktivitesi 10 dakika boyunca kaydedildi. Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Uzmanların açıklamasına göre; bu dalgalar normalde derin uykudayken ortaya çıkar ve beyin hala çalışıyor demektir. Ölüm zamanlaması, organ bağışıyla ilgili zor soruları gündeme getiriyor. Ancak kalbi durduktan sonra sağ kalan beş kişiden biri, olayla ilgili deneyimlerini bildirdi. Bu bağlamda doktorlar, insanların beyinlerinin klinik olarak öldükten sonra da çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel kanıtlar buldu. Bir hasta, kalbi durduktan 10 dakika sonra kalıcı beyin aktivitesi gösterdi ve normalde derin uykudayken alınan beyin dalgalarını tecrübe etti. Kanada'da bir yoğun bakım birimindeki doktorlar bu olayı olağanüstü ve açıklanamayan olarak nitelendirdiler.