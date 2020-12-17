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Haberler Galeri Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Bilim insanları bunu da yaptı. İskoçya'da, 300 yıl önce hapse atılan ve orada can veren cadı Lilias Adie isimli kadının yüzü, bilim insanları tarafından dijital ortamda üç boyutlu olarak canlandırıldı.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:38
Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

İskoçya'da, 18. yüzyılda yaşamış olduğu belirlenen ve 300 yıl önce şeytanla ilişkiye girdiği itirafı yüzünden hapse atılan Lilias Adie isimli cadı, 1704 yılında kaldığı hapishanede hayatını kaybetmişti.

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Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Büyücü olduğu iddia edilen ve mezardan çıkmasından korkan halk tarafından cesedi İskoçya'da bulunan Fife sahilindeki bir taşın altına gömülen cadının kalıntıları, 1854 yılında bir grup avcı tarafından çıkarılıp müzede korumaya alınmıştı.

Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Kafatası ortadan kaybolan Adie'nin yüzünün neye benzediğini merak eden bilim insanları, harekete geçti.

Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Adie'nin kayıp kafatasının fotoğraflarından yararlanan uzmanlar, cadının yüzünü üç boyutlu sanal heykel ve adli tıp yöntemleri ile canlandırınca, ortaya çıkan görüntü şaşırttı.

Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Uzmanlar, Lilias Adie'nin yüzünün, beklediklerinden daha 'cana yakın bir kadın' olduğunu söyledi.

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