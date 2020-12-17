Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Bilim insanları bunu da yaptı! 300 yıllık iskelet...

Bilim insanları bunu da yaptı. İskoçya'da, 300 yıl önce hapse atılan ve orada can veren cadı Lilias Adie isimli kadının yüzü, bilim insanları tarafından dijital ortamda üç boyutlu olarak canlandırıldı.