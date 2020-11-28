Haberler Galeri Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Günün belli bir saatinde ufak tefek yaptığımız şekerlemler ya da özellikle seçtiğimiz saatte ritüellerle hazırlandığımız "güzellik uykusu" efsanesi gerçekten var mı? Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yeterli miktarda uyumak, vücut-saat mekanizmamızın gerektiği gibi çalışmasını ve vücudumuzdaki özellikle cilt sağlığı için hayati önem taşıyan kolajenlerin işlerini doğru yapmalarını sağlıyor.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





