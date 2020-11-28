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Haberler Galeri Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Günün belli bir saatinde ufak tefek yaptığımız şekerlemler ya da özellikle seçtiğimiz saatte ritüellerle hazırlandığımız "güzellik uykusu" efsanesi gerçekten var mı? Manchester Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre yeterli miktarda uyumak, vücut-saat mekanizmamızın gerektiği gibi çalışmasını ve vücudumuzdaki özellikle cilt sağlığı için hayati önem taşıyan kolajenlerin işlerini doğru yapmalarını sağlıyor.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:19
Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Yüzyıllardır kadınların güzellik sırları arasında yer alan "Güzellik uykusu" kimilerine göre bie efsane olarak görülse de bilim insanları özellikle cilt sağlığı üzerinde etkisini kanıtladılar.

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Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Hepimiz uyuyoruz. Fakat nasıl uyuyoruz? Haftanın kaç günü kaliteli bir uyku çekiyoruz ya da uyuduğumuz saatlere ne kadar dikkat ediyoruz? Kimilerine göre yeterince dinlenmek için 8 saat uyku yeterken metropollerde yaşayanlar için bu süre uzayabiliyor.

Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

DOĞAL BAKIM ARACI GÜZELLİK UYKUSU NEDİR?
Uyku sırasında vücudumuzdaki doku ve hücre yenilenmesi en üst seviyeye çıkar. Dolayısıyla uyurken aslında doğal bir bakım süreci söz konusudur. Ancak her uykunun güzelliğinize etkisi olduğunu söylemek doğru değil.

Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Güzellik uykusundan kalktığınızda ise kendinizi enerjik ve hayata karışmaya hazır hissedersiniz. Çünkü kaliteli bir uykudan uyanmışsınızdır. Dolayısıyla kesintiye uğramamış, tüm hormonların dengelendiği, bütün organların görevini yerine getirebildiği, dinlenme sürecinin başarıyla tamamlandığı mükemmel bir uykuyu güzellik uykusu olarak tanımlayabilmek mümkün.

Bilim insanları kanıtladı! Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? İşte yanıtı...

Gelelim Güzellik uykusunun efsane olmaktan çıkmasını sağlayacak olan Manchester Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya. Araştırmada yeterli miktarda uyumak, vücut-saat mekanizmamızın gerektiği gibi çalışmasını ve vücudumuzdaki kolajenlerin işlerini doğru yapmalarını sağlıyor.

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